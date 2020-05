Messina, per la quarta volta la spiaggia di Santa Teresa di Riva è Bandiera Blu

Santa Teresa di Riva in provincia di Messina si conferma per il quarto anno consecutivo Bandiera Blu 2020.

"La Sicilia è un’isola meravigliosa - esulta il sindaco Danilo Lo Giudice - con un angolo di paradiso che si chiama riviera jonica messinese dove esiste una cittadina che ha valorizzato al meglio la sua ricchezza più grande, il mare".

Una spiaggia fruibile lunga 4 chilometri con passerelle per accesso disabili, con 42 isole ecologiche, con 42 docce, con servizio di salvataggio in spiaggia dotati di sedie job, con 13 bagni chimici e con una area libera attrezzata per i nostri amici a 4 zampe.

"Dobbiamo lasciarci alle spalle questo periodo difficile e far scoprire quanto di buono è stato fatto in questi ultimi anni. Noi ripartiamo da qui".

