"Silvia Romano vittima di sessismo ma i suoi rapitori hanno sfregiato il nome dell’Islam"

Siamo nel 2020 e nel bel mezzo di una pandemia e di un’emergenza senza eguali, che dovrebbe alimentare solo il nostro senso di solidarietà, di umanità, di fratellanza, ma ci si è ritrovato il modo di far uscire la propria disumana superficialità, inettitudine, zero empatia.

Oltre a ciò, non si è mancato di evidenziare il nostro gigantesco problema contro le donne e contro il proprio essere, oltre al sessismo e all’islamofobia dilagante.

Lasciatemi dire che forse il dramma di questa vicenda è realizzare che qualsiasi scelta faccia una Donna, verrà sempre e comunque messa in discussione e resa oggetto di contestazioni. Coperte o scoperte, indipendenti o meno, casalinghe o con carriere decennali, plurilaureate o diplomate poco importa, si troverà sempre, in ciascun ambito, il modo di criticare la propria scelta in quanto donna.

Silvia Romano arriva in Italia col velo islamico, si è convertita durante la prigionia L’arrivo di Silvia Romano a Ciampino Le forze speciali scortano la cooperante Il lungo abbraccio tra Silvia Romano e la madre Silvia Romano si toglie la mascherina e saluta Silvia Romano con il padre Il premier Conte accoglie Silvia Romano Un primo faccia faccia tra Silvia Romano e il premier Un cartello affisso ad una finestra di un palazzo per festeggiare la liberazione di Silvia Romano la cooperante italiana liberata in Somalia dopo un anno e mezzo di rapimento. Milano 9 Maggio 2020.ANSA / MATTEO BAZZI

Cara Silvia Romano, da musulmana italiana: mi auguro che tu possa trovare e seguire la vita che ti rende più appagata come donna, come cittadina italiana, come persona; ma auspico anche che nel caso tu scegliessi di continuare a sentirti di fede musulmana, di abbandonare quanto hai appreso in quei luoghi e da quei disumani, perché loro stessi hanno sfregiato il nome dell’Islam e proprio loro hanno abusato della tua libertà e hanno messo in pericolo la tua vita, l’elemento più sacro per la fede musulmana.

#lasciatecilibere

