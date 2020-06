Graziana, il richiamo di Messina più forte della Svizzera

A volte, lasciare la propria terra per formarsi e arricchire il proprio bagaglio professionale, non significa necessariamente scegliere di non tornare più. Lo dimostra la storia di Graziana Cafiero, ventottenne messinese, che dopo aver vissuto in Svizzera per tre anni e mezzo, è rientrata nella città dello Stretto, dove lavora dal 2017.

«Gli anni trascorsi all’estero – racconta – mi hanno fatto capire quanto Messina fosse importante per me». Se la ragazza è riuscita a trovare un impiego nel luogo in cui è nata, lo deve proprio alla sua esperienza svizzera, che le ha permesso di imparare il tedesco in modo eccellente.

Graziana infatti, oggi gestisce l’e-commerce e la clientela tedesca di un’azienda di cosmetici che ha una sede a Messina. «Mi sono diplomata al liceo Don Bosco – racconta la ventottenne – e successivamente mi sono iscritta al corso di Scienze della Comunicazione, editoria e giornalismo dell’Università della nostra città, perché desideravo diventare giornalista di moda». Dopo aver concluso la triennale, la giovane ha deciso di proseguire gli studi all’estero, precisamente in Svizzera.

