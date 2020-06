La messinese Giulia Arena in Sicilia dopo il lockdown: "Sento u’ scrusciu du mari e rinasco"

Dopo mesi di lockdown, la messinese Giulia Arena torna nella sua Sicilia.

L'ex Miss Italia, incoronata nel 2013, ha fatto ritorno nella sua terra d'origine documentando la vacanza attraverso diversi scatti condivisi sui social.

"Torno a respirare, nel mio Elemento, nella mia Isola, a pieni polmoni - ha scritto la Arena su Instagram -. Quando senti nuovamente l’odore della salsedine, ecco, quello è il momento in cui sai di essere finalmente tornato a casa".

La Arena ha documentato l'arrivo in Sicilia già dal traghetto preso per attraversare lo Stretto di Messina che l'ha fatta sbarcare nella sua città. Questi per lei sono giorni di mare e relax, come testimoniato da alcuni scatti e video fatti al mare, in cui mostra anche le sue generose curve. La Arena inoltre non fa mistero del suo amore per il mare, così come si evince da uno degli scatti condivisi sui social, e così commentato: "U’ scrusciu du mari". Una frase scritta in siciliano che testimoniano il suo viscerale amore per l'Isola.

Giulia Arena è cresicuta a Messina. Nel 2013 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia con la fascia di "Miss Cinema Planter's Sicilia", vincendo il concorso.

Giulia Arena è stata la decima Miss Italia proveniente dalla Sicilia. Nel 2014 ha fatto il suo debutto come conduttrice televisiva presentando su LA7 due edizioni del programma Mode e modi e una di Mode e modi - Food assieme a Andy Luotto.

