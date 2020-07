Parto record ad Acquedolci, mamma Manuela dà alla luce tre gemelline

Gloria, Gioia e Grace. Triplo fiocco rosa ad Acquedolci, nel Messinese, dove non avveniva un parto gemellare dal '69. Nonostante le difficoltà della gravidanza - la mamma infatti si è dovuta affidare a periodici controlli al Buccheri La Ferla di Palermo - il parto è andato perfettamente.

Per la piccola Grace, nata di appena 630 grammi, è stata necessaria incubatrice e respiratore. Mamma e papà hanno potuto riabbracciare Gloria e Gioia, ma per Grace dovranno attendere. "Non vediamo l'ora di tornare in paese, nella nostra casa, tutti insieme", ha detto mamma Manuela.

