Nelle tranquille e magiche Eolie come al solito i vip non fanno mancare la loro presenza. In questi giorni il re della moda, Giorgio Armani, fa la spola tra Panarea (dove è stato fotografato) e Stromboli mimetizzandosi tra i "semplici" turisti con tanto di mascherina.

Presenze importanti anche a Ginostra, dove invece da qualche giorno è arrivato il gioielliere Nicola Bulgari. Per lui relax nella villa di sua proprietà insieme alla moglie.

