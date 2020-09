"Non ce n'è Coviddi" sbarca su Instagram: la signora Angela fa il boom di follower

È diventato un vero e proprio tormentone il "Non ce n'è coviddi" pronunciato dalla signora Angela a Mondello, che adesso sbarca finalmente su Instagram.

Un arrivo di certo attesissimo: in 2 ore dall'iscrizione il profilo @angelachianello_real ha totalizzato 35 mila follower. Numeri strabilianti per Angela Chianello, che con la frase "Buongiorno da Mondello" e "Non ce n'è Covid", pronunciate in un'intervista a Canale 5, continua a far sorridere i suoi fan.

Migliaia i commenti nei cinque scatti pubblicati questa mattina e qualcuno addirittura le chiede un video dove recita alcune delle frasi tormentone che l'hanno resa celebre. Intanto il profilo è un crescendo di "segui", con una media di 1000 follower al minuto.

