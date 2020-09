"Ragazza per il Cinema", vince la messinese Alice Carbonaro e ricorda la cugina scomparsa

Un sorriso smagliante e una dedica col dolore ancora vivo nel cuore. È la messinese Alice Carbonaro la vincitrice della XXXII edizione del concorso “Una Ragazza per il Cinema” 2020. La bella 19enne, in gara con il numero 16 e seguita a Messina dalla nota Agenzia Karamella di Giovanni Grasso, ha dedicato la sua vittoria all'amatissima e indimenticata cugina Martina, morta in un incidente stradale lo scorso anno.

«Sono emozionata, ma felicissima - ha detto la Miss subito dopo la proclamazione - e dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno aiutato in questa avventura, ma soprattutto ad una persona che non è più con me. Il giorno del mio 18esimo compleanno ero in macchina con mia cugina e lei non è più qui con me. Devo dirle grazie perché ho questa corona grazie a lei».

