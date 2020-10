Lotta alla sclerosi multipla, anche nelle piazze di Messina arrivano le mele dell'Aism

Anche a Messina sarà possibile acquistare la mela dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla in tutte le piazze d’Italia, il suo acquisto servirà a raccogliere fondi a favore dell’Aism, unica organizzazione in Italia che, da oltre 50 anni, interviene e si impegna a 360 gradi per combattere questa brutta malattia degenerativa, che nel nostro paese colpisce circa 126.000 persone, di cui 900 solo nella provincia di Messina.

“Questi mesi sono stati difficili e faticosi per tutti, possiamo solo immaginare quanto lo siano stati per pazienti fragili e delicati come i malati di Sclerosi Multipla – è il commento dei vertici provinciali di Aism Messina -. L’emergenza che stanno vivendo non è solo sanitaria, ma anche sociale per questo è importante sostenere Aism, che da sempre si finanzia grazie alle donazioni e agli eventi di raccolta fondi su tutto il territorio nazionale”.

Lo scorso marzo l’impossibilità di scendere in piazza con l’evento Gardensia dedicato alle donne, ha fatto mancare il sostegno di circa 3,5 milioni di euro, destinati sia alla ricerca scientifica, che ai servizi socio assistenziali. Non è difficile capire, dunque, come questo appuntamento con la “mela” assuma un connotato fondamentale, per aiutare le persone affette da sclerosi e soprattutto una realtà che si sostiene con il supporto di volontari e donatori.

E quest'anno, a sostegno delle iniziative e delle attività, si è schierato anche l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Messina che svilupperà delle iniziative per supportare Aism. Si può prenotare il “kit” attraverso il sito internet, le pagine social ufficiali, conttando direttamente la sezione di Messina al numero 0905731080 o via mail (aismmessina@aism.it)

