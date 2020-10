A Palermo un corso per diventare "assaggiatore di salumi", lezioni online e in presenza

I salumi sono la vostra passione? Se la risposta è "sì" dovreste sapere che l’Onas, l’Organizzazione nazionale assaggiatori di salumi, ha dato vita ad un corso di 1° livello per diventare "assaggiatore di salumi". Il corso, in collaborazione con la Gastronomia Armetta, consentirà di seguire le lezioni in presenza oppure anche online per chi volesse evitare contatti ravvicinati con gli altri partecipanti.

Cinque le lezioni, al termine delle quali verrà rilasciato un attestato e con la "patente" di assaggiatore di salumi di 1° livello. Il corso avrà un costo di 150 euro comprensivo della quota di iscrizione all’associazione (37 euro) e si svolgerà con la supervisione del direttore Bianca Piovano.

Si inizia martedì 3 novembre alle 20,30. Le altre quattro lezioni, una a settimana, poi si svolgeranno sempre di lunedì e sempre alle 20,30. Ci si può iscrivere entro il 19 ottobre. Prima dell’inizio del corso sulla piattaforma digitale saranno disponibili video dimostrativi dell’assaggio dei prodotti. L’attestato e la patente di tecnico assaggiatore di salumi, saranno inviati on line dopo la correzione del test.

Il materiale didattico cartaceo e i prodotti verranno inviati in precedenza al domicilio del corsista da Onas con trasporto express in confezione con ghiaccio secco. All’atto dell’iscrizione bisognerà comunicare se è necessario inviarli ad un indirizzo diverso per il ritiro. Si assaggerà guidati dal docente in remoto e verrà utilizzata una app con le schede ufficiali disponibili sul sito Onas.

Questo il programma del corso Onas:

Martedì 3 novembre

ore 20,30 – Analisi sensoriale: fisiologia degli organi di senso, analisi qualitativa e quantitativa, schede, panel test – dott. Bianca Piovano

ore 21,30: domande/interventi dei corsisti

ore 22,00: degustazione Prosciutto crudo Parma Dop, Coppa Parma Igp, Salame Sant’Angelo in Brolo Igp. – dott. Chiara Cravero.

Lunedì 9 novembre

ore 20,30 – Il suino: dall’allevamento alla macellazione; il suino biologico – Le razze autoctone – dott. Vincenzo di Nuzzo

ore 21,30 – domande/interventi dei corsisti

ore 22,00 – degustazione di Lardo di Arnad Dop, Pancetta arrotolata, Salame Piemonte Igp – dott. Chiara Cravero

Lunedì 16 novembre

ore 20,30 – Materie prime nella produzione dei salumi: caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche – dott. Chiara Cravero

ore 21,30 – domande, interventi dei corsisti

ore 22,00 – degustazione di Sopressata calabra, Salsiccia calabra, Pancetta tesa calabra – dott. Chiara Cravero

Lunedì 23 novembre

ore 20,30 – Le varie categorie di salumi: cotti, crudi, affumicati. I prodotti cotti – Maestro assaggiatore Antonio Fiorentino

ore 22,00 – degustazione di mortadella Bologna Igp, prosciutto cotto di alta qualità, Prosciutto cotto – Maestro assaggiatore Antonio Fiorentino

Lunedì 30 novembre

ore 20,30 – I prodotti Dop, Igp, Pat. I salumi crudi; tracciabilità ed etichettatura – Ing. Mattia Asperti

ore 21,30 – domande, interventi dei corsisti

ore 22,00 – Esame finale: test on line

Per info: onas@onasitalia.org; 328 8692895 dott. Bianca Piovano; 328 988 8019 Teresa Armetta

