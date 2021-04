Il "Borgo dei Borghi", Geraci siculo primo nel cuore della gente

Una lunga maratona di appelli, videomessaggi e votazioni. Alla fine Geraci Siculo arriva ad un passo dalla vittoria finale del concorso nazionale "Il Borgo dei Borghi" di Rai 3, conquistando il terzo posto. Un risultato comunque straordinario se si calcola che nessuno dei giurati della trasmissione televisiva ha votato per il borgo madonita.

A premiare il borgo madonita è stato invece il voto popolare. "Siamo felici ed onorati dell’enorme dimostrazione di affetto che a Geraci Siculo è giunta da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero - afferma il sindaco del borgo madonita Luigi Iuppa - per noi questo terzo posto vale una vittoria che condividiamo con tutte le Madonie e con la Sicilia intera. Un sincero ringraziamento a tutti coloro i quali, da ogni parte d’Italia e del mondo, hanno mostrato un grande attaccamento al nostro splendido borgo. La grande testimonianza di affetto che ci è arrivata in questi mesi ci ha fatto capire, come ha correttamente sottolineato la nostra concittadina Teresa Mannino, che Geraci Siculo è il borgo più amato d’Italia".

"L'eccezionale risultato di Geraci Siculo, che ha raggiunto la vetta del voto popolare, è l'ennesima conferma di come i borghi siciliani abbiano il massimo del gradimento da parte degli italiani. Un ottimo auspicio per la ripresa del turismo in Sicilia frenato dalla pandemia" afferma l'assessore al turismo della Regione Siciliana Manlio Messina.

