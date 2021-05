Lotto, a Palmi quaterna da 146mila euro. A Catania la seconda vincita più alta

Finisce a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, la più alta vincita centrata al Lotto nell’ultimo concorso, pari a 146.325 euro per effetto di una quaterna realizzata sui numeri 1-5-8-27 della ruota di Roma. Secondo gradino del podio per i 50.596 euro vinti a Catania con una giocata sulla Ruota di Torino, terzo posto per i 39.150 euro centrati a Lequile, in provincia di Lecce. Il 10eLotto premia invece Ceraso, in provincia di Salerno con un '9' da 100.000 euro, a fronte di una giocata di 3 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 2,57 miliardi di euro.

