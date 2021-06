Open Fiber e Vodafone realizzano a Catania la prima connessione a 10 gigabit per secondo

La prima connessione in Italia a 10 Gbps su rete FTTH disponibile a Catania grazie a Open Fiber e Vodafone.

La tecnologia innovativa di Open Fiber e l’esperienza di Vodafone nel gestire servizi ad alta capacità consentono di raggiungere una velocità simmetrica (download/upload) a 10 Gbps, ovvero 100 volte 100 Mbps.

Il servizio realizzato per “Isola”, l’innovativo spazio catanese di Palazzo Biscari, prevede infatti l’uso della nuova tecnologia XGS-PON attraverso la rete FTTH di Open Fiber e i servizi di connettività di Vodafone.

Si tratta della prima applicazione sul campo raggiunta al termine della sperimentazione avviata oltre due anni fa, quando il servizio fu testato con successo sulla rete Open Fiber di Milano. Tale tecnologia è a beneficio di utenti sia business che consumer. Grazie alla potenza e all’affidabilità dei servizi di connettività di Vodafone, imprese e start up presenti nell’hub siciliano potranno così avere accesso a un numero sempre maggiore di servizi ed accelerare i loro processi di trasformazione digitale.

Open Fiber è il primo operatore in Italia (e fra i primi in Europa) con 11,7 milioni di unità immobiliari connesse in modalità FTTH. Una rete capillare e dall'architettura flessibile, già pronta a sostenere le evoluzioni tecnologiche del futuro come dimostrato dall'avvio del servizio di accesso broadband XGS-PON da 10 Gigabit al secondo simmetrici.

Vodafone mette a disposizione l’esperienza consolidata nell’implementare e nel gestire servizi innovativi ultra-broadband per imprese e PA, grazie ad apparati e interfacce di rete che garantiscono elevate prestazioni sulla rete IP.

“L’innovazione, la sperimentazione, l’utilizzo delle ultime tecnologie disponibili sul mercato sono l’essenza stessa di Open Fiber – afferma Simone Bonannini, Direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber –. Tutti concetti oggi tradotti in realtà nel progetto di Isola Catania. Spazio nel quale non poteva mancare l’infrastruttura con le più alte performance tecnologiche disponibili sul mercato”.

“La connettività rappresenta la base su cui sviluppare servizi digitali, motore di crescita per le imprese ed i territori – commenta Giorgio Migliarina, Direttore Vodafone Business. – La soluzione realizzata per Isola permetterà di creare uno spazio aperto di sviluppo con le migliori tecnologie digitali, rappresentando lo spirito di ripartenza di un territorio ad alta vocazione tecnologica e imprenditoriale”.

