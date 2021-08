Vip alle Eolie nella settimana di ferragosto e come sempre Panarea è l’isola più gettonata. Nel fine settimana sono giunti con i loro yacht il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’attore Alessandro Preziosi e l’attrice Claudia Gerini.

Tutti in serata alla terrazza del Raya per l'imperdibile apericena. In rada lo yacht di un miliardario arabo che ha destato la curiosità di tutti gli isolani.

