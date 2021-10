Vola Gazzetta del Sud Online: ad agosto +16% e oltre 8 milioni di utenti. Bene anche il Giornale di Sicilia

Oltre 8 milioni di utenti unici al mese, con il +16% rispetto al mese scorso. Con 28 milioni di pagine viste, sempre al mese. Sono numeri da record quelli fatti registrare nel mese di agosto dal sito di Gazzetta del Sud, che occupa il 22° posto nella classifica italiani dei siti. A certificarlo i dati diffusi da Prima Online Comunicazione, sulla base delle rilevazioni di ComScore (società di riferimento a livello globale per il settore pubblicitario e per gli analisti finanziari), che rivelano una performance eccezionale del sito di Gazzetta del Sud. Crescita anche per il sito del Giornale di Sicilia (www.gds.it) che si attesta al 43° posto, sfiorando i 5 milioni di utenti unici al mese (4.993) e toccando 24 milioni di pagine viste.

Un risultato che colloca inoltre la Gazzettadelsud.it, insieme con Gds.it, in vetta tra i siti regionali, e premia il crescente impegno sul fronte dell’informazione digitale della SES, oggi il più importante network editoriale del Meridione d’Italia con i quotidiani cartacei Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. L’ambizioso progetto multimediale coinvolge oltre ai due siti web (leader delle news online in Sicilia e Calabria), le reti televisive Rtp e GdS TV di Messina e Tgs di Palermo e le radio Antenna dello Stretto di Messina e Rgs di Palermo.

