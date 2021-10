La foto più bella dello spazio? L'ha scattata un siciliano: parola della Nasa

La Nasa ha selezionato oggi come fotografia astronomica del giorno (https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html) lo scatto dell’astrofotografo siciliano Dario Giannobile, che immortala uno spettacolare allineamento di astri sopra la città barocca di Palazzolo Acreide, sito patrimonio Unesco dell’umanità.

"La serata era fresca, con un tempo variabile, era autunno», spiega Giannobile all’AGI. «Quasi tutta la Sicilia era avvolta dalle nuvole tranne una piccola porzione di cielo esattamente sopra Palazzolo Acreide, e quella è stata l’occasione giusta per fotografare il falcetto lunare in allineamento con Venere (a sinistra in basso rispetto alla Luna) e la stella Dschubba della costellazione dello scorpione (poco sopra Venere). La suggestione è completata dalla stella Antares che appare nell’immagine nell’angolo sinistro».

