A 90 anni da Ragusa a Verona per il concerto, è "amore" tra Zucchero e la signora Sarina

A novant'anni da Ragusa a Verona per assistere al concerto di Zucchero Fornaciari, che ringrazia con un post sulla sua pagina Facebook: «Questo è l’amore della gente comune! La mia gente. Grazie. Zucchero» e accompagna al messaggio una piccola intervista alla signora Sarina.

«Sono venuta con uno stato d’animo carico di gioia; è da tanto che aspettavo questo viaggio e sono contenta di averlo fatto», dice, e poi ringrazia il figlio che è un medico di Ragusa che ha organizzato tutto e che sapeva, aggiunge, «che io avevo un debole per la musica di Zucchero perchè io le canticchio le sue canzoni che mi danno emozioni, per alcune mi commuovo e Zucchero ha la stessa età di mio figlio...».

La fan di Zucchero si dispiace di non potere salutare il suo beniamino di persona ma, spiega, orgogliosa: «Ho avuto il coraggio di affrontare questa bella serata di pioggia, ma me ne frego, rientro in Sicilia contenta anche se eravamo sotto la pioggia e bagnati». Il concerto era «da non perdere. La signora Sarina decide, poi, di intonare «Diamante».

«Era da due anni che aspettavo questa data - dice all’intervistatore - e finalmente ce l’ho fatta». A Zucchero dice ancora «grazie di esistere, nelle giornate buie mi hai aiutato tanto». Anche il figlio della signora Sarina, Gianni Digiacomo, ringrazia: «Zucchero, meraviglioso, hai fatto questo post condividendo l’intervista di mia madre! Che regalo Sarina per la festa della mamma!»

