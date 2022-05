Arancina o arancino? A Expocook scoppia la pace tra Palermo, Catania e Messina

Ci voleva uno chef stellato per far fare pace a Palermo e Catania su un tema per i siciliani di massima importanza: si chiama arancina o arancino? Dal palco dei cooking show di Expocook, la fiera del gusto in corso a Palermo, Tony Lo Coco de "I Pupi" di Bagheria ha impiattato a forma di Sicilia il simbolo dello street food dell’Isola.

Crema di riso cotto allo zafferano, stracotto di maialino, crema di piselli, mollica fritta: nasce "La Sicilia nel piatto". I sapori sono quelli dell’arancina/o, l’aspetto quello di un’Isola che accontenta tutti, anche perché Lo Coco ha piazzato una mollica al nero di seppia nella parte destra del piatto, a simboleggiare l’Etna e offrire un ulteriore ramoscello d’ulivo "agli amici catanesi", come li chiama lui.

