L’ennese Andrea Greco eletto coordinatore regionale consulte studentesche

Il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Enna Andrea Greco è stato eletto coordinatore del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti Sicilia. Il coordinamento, massimo organo istituzionale di rappresentanza regionale delle studentesse e degli studenti, è un organo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, e collabora con l’Ufficio Scolastico Regionale.

"L’elezione di Andrea Greco è una fonte di lustro per la nostra provincia. Oggi è un grande giorno per tutta la comunità studentesca di Enna; dopo 5 anni la nostra Provincia coordinerà la rappresentanza di tutta la regione e avrà modo di rappresentare i 250.000 studenti siciliani al Ministero dell’Istruzione, come delegato all’Ufficio di Coordinamento Nazionale" affermano Giuseppe Baja, vicepresidente Cps Enna, Gaia Silvestri, segretaria Cps Enna e Davide Conti, componente dell'Esecutivo Nazionale Federazione degli Studenti.

"Ringraziando per l’incarico affidatomi dai membri del coordinamento, lavorerò al massimo delle mie capacità per fornire rappresentanza agli oltre 250.000 studenti della nostra Regione nelle sedi nazionali di rappresentanza", ha ribadito Andrea Greco, neo coordinatore CoR CPS Sicilia.

