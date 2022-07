Dall'Australia alla Sicilia sulle tracce di chi 80 anni fa salvò il padre di Andreu dalla morte

Un’intera famiglia australiana da una settimana a Rosolini per cercare di trovare la famiglia che, nel febbraio del 1942, aiutò un pilota rimasto ferito a una gamba perchè l’aereo sul quale era a bordo venne abbattuto da due caccia tedeschi. Sono passati 80 anni da quel giorno ed è come cercare un ago in un pagliaio. Andreu Hooke, 62 anni, manager d’azienda, stamane è stato ricevuto dal sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola. Era accompagnato dalla moglie Jolanda e dalle figlie Sabine e Luca. Il primo cittadino si è subito messo a disposizione della famiglia Hooke, facendo intervenire Salvatore Spadaro, uno storico di Rosolini ed una interprete, Giuliana Galizia.

Spadaro aiutato dal materiale raccolto dal figlio Andreu, è riuscito a risalire al fatto specifico, trovando nell’archivio storico del Comune, un documento prefettizio che sulla vicenda relaziona a Roma. Il piccolo aereo australiano pilotato da John Hooke, venne abbattuto durante una battaglia in corso nel mare della Sicilia. Il velivolo precipitò il contrada Casazza, un luogo a 5 chilometri da Rosolini. L’aviere australiano riuscì a scampare alla morte, ma rimase ferito. Fu salvato dalla generosità di una famiglia di contadini, che oltre a curarlo, lo ospitò per 6 mesi.

Adesso il figlio, attraverso le foto dell’epoca, vuole trovare gli eredi di quella famiglia che evitarono la cattura del padre. "Voglio conoscerli e dirgli grazie - dice Andreu Hooke - anche se sono passati 80 anni. Fu un gesto di grande generosità. Mio padre, che è venuto a mancare nel 2000, mi disse che si trattava di partigiani che vivevano a Casazza in una casa circondata da un vigneto". "Spero di riuscire a soddisfare le richieste di questa famiglia australiana - dice il sindaco - magari trovando attraverso i social qualcuno che conosca la storia e quindi poter risalire ai parenti di quei contadini che salvarono la vita al pilota John".

