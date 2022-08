Federazione medico sportiva italiana di Sicilia, Cuffari presidente regionale emerito

Il dott. Biagio Cuffari è stato nominato Presidente Regionale Emerito della Federazione Medico Sportiva Italiana di Sicilia a comunicarlo il Presidente Nazionale Maurizio Casasco. Medico Chirurgo, presidente della Fms di Messina dal 1992, ha diretto il Centro di Medicina dello Sport Coni di Catania sino al 1987, socio dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, il Coni negli anni 2012 e 2018 gli ha concesso le onorificenze di bronzo e argento. E’ stato responsabile dell’organizzazione sanitaria, per Messina, in occasione delle Universiadi del 1997 e nel 1998 dei Campionati Mondiali di Baseball. Nel 2012 è stato insignito del premio nazionale Leonardo da Vinci e nello stesso anno della Stella d’Argento al Merito Sportivo del Coni, ha pubblicato oltre 50 testi di Chirurgia Generale e di Medicina dello Sport. La nomina, del Consiglio Direttivo Federale su proposta del Presidente del Cr Sicilia della Fmsi, arriva a coronamento di una lunga carriera ed un impegno profuso, sia in qualità di Medico, sia nel ruolo di Presidente dell’Associazione Medico Sportiva di Messina, ma soprattutto per il fattivo contributo a favore della Medicina dello Sport.

