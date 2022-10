Premio giornalistico sui fondi Ue in Sicilia: domande entro il 15 novembre

Manca poco meno di un mese alla scadenza dei termini per l’iscrizione al premio giornalistico “Po Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”. Il tema al centro della prima edizione è “La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. Il premio è organizzato dal Dipartimento regionale Programmazione (Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Il premio è rivolto ai giornalisti iscritti all’Ordine di Sicilia, autori di articoli, reportage e servizi andati in onda o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa o testate online (regolarmente registrate), tra l’1 luglio e il 15 novembre 2022.

Saranno selezionati i migliori articoli, reportage e servizi cartacei o online su fatti, storie, progetti che espongono al pubblico, nel modo più trasparente, veritiero e reale, lo stato dell’arte sull’utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Gli elaborati dovranno contenere testimonianze, fatti e reportage sull’uso dei fondi europei nell’Isola o su un singolo progetto finanziato dal Po Fesr Sicilia (oppure su entrambe le tematiche).

I riconoscimenti verranno assegnati ai primi due classificati di ciascuna delle seguenti categorie: carta stampata, web, tv, radio, agenzie di stampa. Un premio speciale è dedicato alla categoria “giornalista under 30”.

Ai primi classificati di ciascuna categoria andrà un viaggio di tre giorni a Bruxelles con visita alle istituzioni comunitarie, più targa ricordo e gift card da 500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici. Per i secondi classificati di ciascuna categoria una targa ricordo e gift card da 500 euro per acquisti in supporti tecnologici.

Le istanze vanno inviate entro il 15 novembre prossimo. È possibile partecipare anche a più di una categoria (e non ci sono limiti alla quantità di elaborati che si possono inviare). I candidati devono trasmettere le domande, in formato digitale, via pec, all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it.

Il bando completo è disponibile sui siti www.euroinfosicilia.it/ e www.odgsicilia.it/. Una mappa georeferenziata dei progetti finanziati dal Po Fesr Sicilia 2014-2020 è consultabile sul sito www.europelovesicily.it/. Per ulteriori informazioni scrivere a comunicazionefesr@regione.sicilia.it o chiamare lo 091.7070089.

