SuperEnalotto, 532mila euro vinti a Modica con un "5+1"

Tra tutte le notizie funeste che hanno caratterizzato il passaggio dal 2022 al 2023, questa è sicuramente invece una tra le più liete, non solo per lo sconosciuto protagonista, ma un po’ per tutti, perché consente di sognare tentando la fortuna per vincere la somma di denaro che può cambiare la vita. E si è di certo sistemato per sempre il fortunatissimo scommettitore che ha cominciato alla grandissima il 2023 vincendo oltre 532.000 euro al SuperEnalotto, giocando la schedina vincente nel punto Sisal di via Loreto Gallinara, dove ha centrato il 5+1 vincente. La bellissima notizia si è subito sparsa a macchia d’olio in città, nel vano intento di individuare il fortunato scommettitore.

Nella ricevitoria si è festeggiato, come da prassi. Il titolare attende speranzoso che il vincitore misterioso si faccia vivo, almeno con lui, in modo “discreto”. Nessun sospetto su chi possa essere lo scommettitore d’oro, e forse, anche se qualcuno potrebbe azzardare un’ipotesi, preferisce tenersela per sé. E’ comunque molto probabile che possa trattarsi di un cliente abituale, magari della zona, dal momento che la via Loreto Gallinara, che si trova a Modica Alta, non è propriamente un’arteria di passaggio, anche se molto popolosa. Sebbene la zona sia di edificazione abbastanza recente, fa parte di uno dei quartieri più antichi della città. Proprio questa strada è stata attraversata lo scorso aprile dal simulacro di San Giorgio, co patrono di Modica, nell’ambito della tradizionale e folkloristica festa. E chissà che il vincitore della somma da sogno non sia un devoto!

© Riproduzione riservata