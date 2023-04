Per festeggiare la cattura di Messina Denaro organizzata a Mazara la "cena dei mille"

Una lunga tavolata allestita sul lungomare Mazzini dove siederanno cittadini, turisti e rappresentanti delle istituzioni, per festeggiare la cattura di Matteo Messina Denaro. Si chiama la cena dei mille l'iniziativa che si svolgerà domenica sera, alle ore 20,30, a Mazara del Vallo, nell’ambito dell’edizione invernale della festa del pane e della pasta, presentata stamattina al teatro Garibaldi in città, alla presenza dell’assessore regionale Mimmo Turano e del sindaco Salvatore Quinci.

«Ora che la cappa della orripilante mafia comincia a dissiparsi, potremo sentire finalmente la bellezza del fresco profumo di libertà - ha detto l’organizzatore Francesco Foggia - siamo pronti a far sbarcare nuove energie, nuove emozioni, un’ondata benefica di nuovi entusiasmi». La cena sarà preceduta da un talk show sul tema 'Mafia, parliamone per combatterla con atti concretì, con la partecipazione dei magistrati Massimo Russo e Gabriele Paci, dell’ex questore Rino Germanà e della giornalista Sandra Amurri.

© Riproduzione riservata