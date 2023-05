Torna la settimana della celiachia dal 13 al 21 Maggio. Tutti gli appuntamenti in Sicilia

Torna dal 13 al 21 Maggio 2023 la Settimana Nazionale della Celiachia organizzata ogni anno in tutta Italia da AIC (Associazione Italiana Celiachia) in occasione della Giornata Internazionale della celiachia che si celebra il 16 maggio.

Giunta alla sua ottava edizione e organizzata in collaborazione con le 21 AIC territoriali associate, la Settimana Nazionale della Celiachia prevede 9 giorni di approfondimenti ed eventi per sensibilizzare e fare corretta informazione sulla celiachia, una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi il 60% non ancora diagnosticate (dati Ministero della Salute, 2021).

Come tutte le altre Regioni, anche la Regione Sicilia sarà teatro di eventi dedicati alla celiachia: corsi di cucina senza glutine, screening e consulenze, incontri con esperti del settore, iniziative di divulgazione, Open Day per informare e distribuire materiale utile, sono solo alcuni degli appuntamenti che le varie sedi provinciali di AIC Sicilia hanno messo in campo per il programma annuale.

L'iniziativa è un' ulteriore occasione per sfatare vecchi miti sulla celiachia come quello che la dieta senza glutine fa dimagrire e va bene anche a chi non è celiaco, oppure il fatto che la celiachia sia un'allergia temporanea al grano; vecchi e nuovi miti messi a confronto con un comportamento alimentare corretto e ad una dieta senza glutine di cui si parlerà ampiamente nella Settimana della Celiachia, con dimostrazioni pratiche e show-cooking a cura di maestri ed esperti del Gluten Free.

“La settimana della Celiachia i conferma essere un appuntamento fondamentale per la popolazione celiaca e per coloro che sospettano di essere affetti da questa patologia – afferma il Presidente di Aic Sicilia, Paolo Baronello. Il nostro intento è quello di diffondere la corretta informazione e combattere le fake news che girano attorno ad una patologia fortemente sottostimata e che può portare a conseguenze gravi se non curata. Ecco perché – continua Baronello – da tempo lottiamo per segnalare l'importanza di una diagnosi precoce”.

Sul sito nazionale di AIC è possibile consultare tutti gli eventi in candelario in tutte le Regioni (https://www.celiachia.it/settimana-nazionale-della-celiachia/)

Per la Sicilia:

Messina. Gluten Free Day - 16.05.2023 dalle 15.00 alle 17.00, Fondazone Its Albatros (Viale Giostra, 2). Corso di cucina, showcooking e aperitivo dell’Associazione provinciale Cuochi Messina, infopoint AIC e screening celiachia. Intrattenimento per bambini con il gioco In Fuga dal glutine AIC.

Trapani. Arricriamoci con Aic – 14.05.2023 alle 17.30, Caffè Baby Luna Via (Villa Rosina 48). Merenda/aperitivo in compagnia delle glutenfree4sister.

Valderice (Tp). Celiachiamo a tutto tondo - 18.05.2023 alle 18.00, Molino Excelsior (Via Simone Catalano, 112). Evento informativo sulla celiachia e sulle preparazioni senza glutine e cooking class.

Catania. In fuga dal Glutine - 18.05.2023, I.C. Campanella/ Sturzo. Progetto di educazione alla diversità alimentare per bambini.

Favara (Ag) Castello di Chiaramonte. Convegno “Sana alimentazione e patologie del secolo” - 20.05.2023

Enna (En). Cucina senza glutine per ristoratori. Corsi di Informazione su Celiachia, Dieta senza glutine e Linee guida per la preparazione e la somministrazione di pasti senza glutine nella ristorazione.

