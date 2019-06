Origini di Barcellona e passaporto svizzero: Sebastianna Scilipoti astro nascente del tennis

Parla siciliano il torneo dell’Avvenire, principale appuntamento internazionale under 16 d’Europa. Hanno vinto tra i maschi il palermitano Gabriele Piraino e tra le ragazze la svizzera con chiare origini messinesi Sebastianna Scilipoti.

La Scilipoti - si legge sulla Gazzetta del Sud in edicola -, che vive a Ginevra, era accompagnata a Milano, al TC Ambrosiano, da papà Filippo nato anche lui in Svizzera ma poco dopo che i suoi genitori avevano lasciato la nostra terra.

«Tutta la famiglia di mio padre - ricostruisce la campionessa del torneo Avvenire - è di Barcellona Pozzo di Gotto. I miei nonni lasciarono lo Sicilia nel 1963 e si trasferirono in Svizzera. Mia nonna ha ancora un fratello a Barcellona. Da allora la mia famiglia vive a Ginevra. Io però tre anni fa, mi sono trasferita in Spagna alla “Bruguera tennis academy” per poter realizzare il mio sogno di giocare a tennis. Non vengo in Sicilia da molto tempo e lo abbiamo programmato con mio papà per l’anno prossimo, quest’anno ho troppi tornei in programma».

