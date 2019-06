Il Città di Messina cambia proprietario, oggi la firma con Arena

È il giorno designato per il passaggio di consegne, in casa Città di Messina (futuro Fc) dalle mani di Maurizio Lo Re a Rocco Arena e il suo gruppo.

Nella mattinata odierna, infatti, le parti si ritroveranno negli studi del notaio Nunzio Arrigo per siglare l'atto che permetterà di dare il via al progetto che Arena ha in testa ormai da diversi giorni.

Sul fronte Acr Messina, invece, si continua a temporeggiare per trovare il sostituto del ds Fabrizio Ferrigno. Nel frattempo Arcidiacono, tra i pezzi pregiati del club, cambia maglia: l'esterno offensivo, giocherà in serie C, alla corte del presidente Salvatore Caiata e del tecnico Peppe Raffaele.

