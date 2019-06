Siglato l'accordo, il Città di Messina è di Rocco Arena

Il Città di Messina, in attesa di trasformarsi in Fc, è dell'imprenditore milanese Rocco Arena. Il passaggio di consegne dalla vecchia proprietà, rappresentata da Maurizio Lo Re, alla nuova è avvenuto questa mattina nello studio notarile di Nunzio Arrigo, che in passato aveva già definito altri avvicendamenti societari.

Alle 11 e 30 l'arrivo di Arena, accompagnato dal legale Carmelo Santoro. Poco dopo è toccato ai vertici uscenti del CdM, a cominciare dal presidente Maurizio Lo Re. Operazione da circa 250 mila euro, spalmati negli anni.

L'incontro è durato circa tre ore, quindi la fumata bianca. Nel nuovo Cda, a parte Arena, siederanno Santi Cosenza, l’avvocato Carmelo Santoro, l’ingegnere Franco Mento e il medico Fabio D’Amore.

Venerdì la conferenza stampa per la presentazione del direttore generale Marco Ferrante, del direttore sportivo Davide Morello e del tecnico Massimo Costantino.

