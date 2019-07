Fc Messina, arriva la mezzala Pini: "Entro domenica altri acquisti"

Un altro under arricchisce l'organico del Fc Messina. Sono cinque, complessivamente, i calciatori che la società di Rocco Arena ha messo sotto contratto. Gabriele Pini, classe 2001, è stato preso in prestito dal Livorno. Nell'ultima stagione ha collezionato 13 presenze con la formazione Primavera della squadra toscana. 11 in campionato (due le reti segnate), una un Coppa Primavera ed una nel Torneo di Viareggio. Pini è una mezzala ma può ricoprire anche il ruolo di esterno, sulla mediana e, all'occorrenza, anche in avanti.

Quattro, al momento gli under che l'Fc ha ingaggiato: il portiere Aiello ('99), il terzino sinistro Casella (2000) e le mezze ali Miele (2000) e Pini (2001). In linea con quanto affermato dalla società: prima attenzioni sui giovani che in D fanno la differenza.

