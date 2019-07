Da Messina a Malta, ecco la regata "Sulla rotta di Ulisse"

Presentata questa mattina nel Salone delle bandiere la prima regata internazionale Messina-Siracusa–Malta che prenderà il via il 10 luglio alle ore 12 dal lungomare di Santa Margherita.

L'avvio della competizione sarà preceduto da una sfilata delle imbarcazioni fino alla zona di Paradiso per poi dare il via alla regata. Giorno 11 è previsto l'arrivo a Siracusa, mentre il 14 la conclusione della competizione a Malta. L'iniziativa è stata illustrata in conferenza stampa a Palazzo Zanca dagli assessori alle Attività Sportive Giuseppe Scattareggia ed alle Politiche del Mare e Beni Demaniali Marittimi Dafne Musolino, dal portavoce BIM Giuseppe Vadalà Bertini e dalle autorità maltesi e messinesi.

La manifestazione è stata organizzata attraverso un partenariato internazionale Messina-Malta siglato a Messina lo scorso 15 novembre.

La regata “Sulla rotta di Ulisse”, autorizzata dal comandante della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto Gianfranco Rebuffat, attraverserà le zone del mito di Scilla e Cariddi e, passando dalla terra dei Ciclopi, raggiungerà la grotta di Calipso a Ortigia. È prevista una cerimonia conclusiva di premiazione il 14 luglio al Royal Yacht Club di Malta, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia a Malta Mario Sammartino.

© Riproduzione riservata