Il sogno dell'Fc Messina è Ricciardo, Arena incontra l'attaccante

Giovanni Ricciardo prima punta dell'Fc Messina? Se la notizia dovesse trovare conferma sarebbe un colpo clamoroso. Ricciardo, messinese 32 anni, ex Igea Virtus, ma anche Gela, Milazzo, Fondi, Casertana, Melfi, Siracusa, Rende.

Nella stagione appena conclusa, grazie anche ai suoi venti gol, il Cesena (girone F) è riuscito a tornare tra i Professionisti, approdando in Lega Pro.

Quasi cento le reti in carriera tra C e D, giocatore completo, fisico importante, Ricciardo a quanto pare è stato contattato dai dirigenti dell'Fc Messina (il presidente Arena e il ds Morello), e ieri pomeriggio hanno avuto un primo incontro con il giocatore per capire se ci sono i margini per un accordo.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE