L'Fc Messina punta su Carbonaro e sull'ala under Correnti

Comincia oggi con le visite mediche la stagione 2019/20 dell'Fc Messina. Domani, infatti, dopo pranzo la comitiva giallorossa partirà in pullman per raggiungere il Villaggio Palumbo in Sila dove si svolgerà la preparazione estiva. L'hotel “Lo Scoiattolo” sarà il quartier generale fino al 13 agosto.

La macchina organizzativa è al lavoro da diverse settimane per far sì che tutto funzioni al meglio. Intanto, ieri, il club del presidente Rocco Arena ha aggiunto altri due tasselli da mettere a disposizione del tecnico Costantino. Si tratta di Paolo Carbonaro e Mario Riccardo Correnti.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE