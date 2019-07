Tennis, infortunio al polso per Julia Goerges: forfait al torneo di Palermo

Un infortunio al polso destro accusato in occasione della partita del primo turno al torneo di Losanna ha messo fuori causa la tennista tedesca Julia Gorges che è costretta al forfait per i «XXX Palermo Ladies Open», torneo internazionale in programma al Country Time Club dal 20 al 28 luglio.

Avevano già annunciato la propria assenza anche la cinese Shuai Zhang, la slovena Polonia Hercog, la slovacca Anna Karolina Schmiedlova e la lussemburghese Mandy Minella.

Entrano quindi nel tabellone principale la svizzera Stefanie Voegel, l'australiana Samantha Stosur, ex numero 4 al mondo e vincitrice degli Us Open nel 2011, la romena Irina Carmela Begu, impegnata domani nei quarti di finale del Torneo di Bucarest, la russa Natalia Vikhlyansteva, ai quarti al Torneo di Losanna, e la spagnola Lara Arruabarrena.

