Tennis, sorpresa Teichmann: batte Bertens e vince il Palermo Ladies Open

Jil Belen Teichmann ha fatto sua la trentesima edizione del "Palermo Ladies Open", torneo Wta International con un montepremi complessivo pari a 250mila dollari, disputato sulla terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano.

La tennista svizzera, numero 8 del seeding e 82 del mondo, ha sconfitto nella finale odierna la olandese Kiki Bertens, numero 5 del ranking internazionale e prima favorita del torneo, con il punteggio di 7-6 (3) 6-2. Un risultato a sorpresa visto che la tennista top 10 era per distacco la giocatrice migliore in gara.

Per Teichmann è il secondo titolo WTA in carriera, il primo lo aveva ottenuto pochi mesi fa nel torneo di Praga battendo in finale la tennista di casa Karolina Muchova.

© Riproduzione riservata