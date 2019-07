Nasce il nuovo Palermo, presentata la domanda di iscrizione in Serie D

Si chiama SSD Palermo la nuova società rosanero che parteciperà al campionato di Serie D. Questa mattina Dario Mirri e Rinaldo Sagramola, rispettivamente presidente e direttore generale in pectore della nuova compagine, sono stati a Roma per depositare la domanda di iscrizione al prossimo torneo di Serie D.

Una corposa documentazione contenente la domanda di ammissione, con il relativo assegno da 1 milione richiesto dalla Federazione. Intanto la nuova società continua a lavorare sul fronte nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore. Per quanto riguarda il primo ruolo sembra ormai definitivamente tramontata la pista che portava ad Antonello Laneri, ex ds di Akragas e Siracusa, mentre nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Renzo Castagnini, che ha già lavorato al fianco di Sagramola a Vicenza.

Il suo ultimo incarico è stato dal 2015 al 2017, ricoprendo il ruolo di ds del Brescia fino all’arrivo di Cellino. Per la panchina si continuano, invece, a valutare diversi profili: Bucaro è ormai saltato, così come tutti gli altri possibili nomi circolati negli ultimi giorni da Tedesco a Sottil, passando per Cristiano Lucarelli.

Probabile quindi che la scelta del nuovo tecnico ricada su un allenatore completamente diverso rispetto a quelli recentemente accostati al club rosanero. Il nuovo Palermo prova a muovere i primi passi in attesa della decisione della Federazione sulla domanda di iscrizione che arriverà nella giornata di mercoledì.

