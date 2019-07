Da Messina al trionfo al Tour de France: quando Bernal vinceva a Montalbano Elicona

La vittoria di Egan Arley Bernal Gomez al Tour de France impazza sui social messinesi. Il giovane colombiano ha corso un tour sempre nelle migliori posizioni, stravolgendo i pronostici con un crescendo rossiniano.

La vittoria del giovanissimo atleta vanta parecchi estimatori soprattutto tra i messinesi. In tanti sono infatti gli appassionati che lo ricordano. Sui social sono comparse foto che ritraggono il campione nel 2015, appena diciottenne, sul podio della “VII Gran Fondo dei Megaliti” di Montalbano Elicona.

Per conoscere i retroscena del tempo, poi, è sufficiente consultare il sito della Mtb on line: Bernal ha vinto la Gran Fondo delle Megaliti per distacco. Nei 48 km, con 1.800 metri di dislivello, l'atleta ha distanziato di 4'45” il romettese Giuseppe Cicciari (Special Bikers Team) e di 8'53” Rosario Ferlito (Mongibello Mtb Team).

