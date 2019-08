È ufficiale, lo Squalo dello Stretto cambia maglia: Nibali alla Trek-Segafredo

«E' il giorno giusto per potervi comunicare che, nei prossimi due anni, farò parte della Trek-Segafredo. Per me è un’emozione molto bella entrare a far parte di una famiglia così e, nel frattempo, volevo ringraziare di questi tre anni passati con il team Bahrain-Merida, perché le soddisfazioni sono state tante e i risultati raggiunti sono stati anche tanti».

E’ il videomessaggio che Vincenzo Nibali ha pubblicato sull'account ufficiale della Trek-Segafredo, con il quale comunica di avere firmato con la nuova squadra. La notizia era nota da tempo, oggi è arrivata anche l’ufficialità.

«Bisogna andare avanti anche con le prossime gare, che saranno il Deutschland Tour e Québec et Montréal, poi con gli appuntamento di fine stagione. Un saluto a tutti i miei tifosi, ai quali sono felice di dare questa notizia. Più avanti le prossime news», ha aggiunto lo Squalo dello StrettoE' ufficia.

© Riproduzione riservata