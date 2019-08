Il nuovo Palermo inizia il ritiro, 17 i convocati da Pergolizzi

Sono diciassette i calciatori che questa mattina sono partiti da Palermo alla volta di Petralia Sottana, sede del ritiro estivo dei rosanero che si apprestano a ripartire dal campionato di Serie D. La squadra rimarrà sulle Madonie per la preparazione precampionato fino al 23 agosto.

Ecco l’elenco dei calciatori che saranno a disposizione dell’allenatore Rosario Pergolizzi: Andrea Accardi, Danilo Ambro, Giammarco Corsino, Hernan Paolo Dellafiore, Masimiliano Doda, Mattia Fallani, Erdis Kraja, Christian Langella, Raimondo Lucera, Bubacarr Marong, Luigi Mendola, Alberto Pelagotti, Manuel Peretti, Giovanni Ricciardo, Andrea Rizzo Pinna, Mario Alberto Santana, Francesco Vaccaro.

«Ringrazio il Comune di Petralia che ci sta ospitando - ha detto il presidente rosanero Dario Mirri -. Sono sicuro e convinto che questo comune avvierà nel tempo, da questo inizio, opportunità di lavoro per i loro cittadini». Lo ha detto il presidente del Palermo Dario Mirri, nel corso della prima conferenza stampa nel ritiro dei rosanero a Petralia Sottana.

«Io amo Petralia, pensate che è qui che mi sono sposato, e penso che la vera Sicilia, le radici della nostra Sicilia, siano proprio qui - prosegue Mirri -. Ecco perchè ho desiderato che Petralia potesse essere la prima casa del Palermo. Adesso mi auguro che da questa opportunità la comunità di Petralia possa saper crescere e valorizzare il proprio territorio».

«Ringrazio il sindaco Orlando, che non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno, lui rappresenta la città di Palermo e continuerà a rappresentarla. Orlando ha fatto tanto per Palermo e per il Palermo. Credo che nel nostro progetto abbia visto il desiderio di valorizzare il Palermo». Il neo presidente rosanero vuole portare avanti un progetto di «ali e radici, il calcio in Italia è un mondo fantastico, e poi dobbiamo rappresentare il sogno di chi vive di calcio».

