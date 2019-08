La morte di Gimondi, Nibali sconvolto: "Una grande perdita, indimenticabile la sua saggezza"

Vincenzo Nibali è sconvolto: «Ho visto subito la notizia; sono a Messina in questi giorni, e qui la notizia della morte di Gimondi è stata la prima che ha iniziato a girare sul web; io l'ho letta sul sito della Gazzetta del Sud, il nostro giornale di riferimento. Mi dispiace che sia successo proprio qui, in Sicilia. Mi dispiace tantissimo, perché quella di Gimondi è una grande perdita, con la sua saggezza indimenticabile».

Il campione messinese sfoglia l'album dei ricordi: «Ha avuto sempre belle parole per me; è stato un grande uomo, aver vinto tantissimo e nell'epoca di Merckx non era facile. Una persona che mancherà tantissimo a tutti».

