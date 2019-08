L'Acr Messina va all'attacco: offerta all'esperto Germinale

Otto giorni al debutto in campionato e un organico non ancora completo. L'Acr Messina oggi pomeriggio farà il punto “tecnico-tattico” a poco più di una settimana dal campionato.

Nel corso del “galoppo” programmato al “Despar” contro la Juniores il tecnico Michele Cazzarò avrà l'opportunità di verificare lo stato di una squadra che domenica scorsa, nell'amaro debutto di Coppa, ha dimostrato progressi sul piano tattico ma carenze in quello realizzativo.

La perdurante assenza di Gennaro Esposito - il bomber da doppia cifra anche ieri ha svolto differenziato proseguendo la tabella di recupero volta a “riabilitarlo” per la sfida dell'1 a Troina - ha scombinato i piani dello staff il quale in prima linea si trova un Siclari comprensibilmente indietro rispetto ai compagni per essersi aggregato in ritiro solo nella parte finale delle fatiche in Toscana.

Dall'edizione di Messina della Gazzetta del Sud

