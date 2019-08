L'Fc Messina contro il Marina di Ragusa, domani nuovo test in Coppa Italia

Vigilia di Coppa Italia per l'Fc Messina che, domani pomeriggio al Fresina di Sant'Agata di Militello (ore 16.30, dirige Mucera di Palermo, assistenti i palermitani Chichi e Ciacia), ospiterà il Marina di Ragusa con l'obiettivo di passare il turno e avvicinarsi in maniera positiva all'esordio in campionato di domenica 1 settembre contro il Licata dei “messinesi”.

Nella giornata di ieri la truppa giallorossa, guidata dal tecnico Massimo Costantino, ha ultimato la settimana di lavoro sul manto erboso di Giammoro, mentre oggi la seduta di rifinitura si svolgerà sul sintetico del “Bacigalupo” di Taormina, proprio come la scorsa settimana, per curare anche i minimi dettagli visto che il fondo del “Fresina” è in erba artificiale proprio come l'impianto taorminese.

Presente ieri anche l'ultimo arrivato in casa peloritana, l'attaccante portoghese Alberto Gomes Aladje.

