Dischetto croce e delizia per l'Fc Messina, solo pari contro il Licata

Solo un pari per l'Fc Messina al debutto. Meritava di più la squadra di Costantino contro un Licata già sotto di un gol dopo neanche 2 minuti.

Eppure gli errori di mira dei giallorossi - soprattutto il penalty del 2-0 mandato sulla traversa da Carbonaro - pesano come macigni per una squadra che ha, tuttavia, dimostrato un gioco apprezzabile riscuotendo gli applausi dei 600 del "Franco Scoglio". Ad aprire le danze in avvio il rigore procurato da Damros e trasformato da Carbonaro.

Lo stesso ex lametino, a metà tempo, ha fallito la ghiotta occasione dagli undici metri, favorendo il ritorno in partita del Licata che un minuto dopo ha acciuffato l'1-1 sempre dal dischetto con il messinese Cannavò. Nella ripresa l'Fc ci ha provato, ma le energie sono venute meno e alla fine i giallorossi si sono dovuti accontentare di un solo punto al debutto.

TABELLINO

FC MESSINA-LICATA 1-1

Marcatori: 2' (rig.) Carbonaro, 28' (rig.) Cannavò (L)

Fc Messina: Aiello 6; Casella 6, Marchetti D. 6, Quitadamo 6.5, Brunetti 6; Marchetti A. 6 (38' st Miele sv), Giuffrida 6.5, Correnti 6.5; Bevis 6.5 (41' st Chiappino sv), Dambros 6 (29' st Carrozza sv). Carbonaro 6. A disp.: Oliva, Puleo, Pini, Santapaola, Bonasera. All.: Costantino.

Licata: Ingrassia 6; Daniello 5.5. Maltese 5.5, Porcaro 6, Dama 6 (40' st Enea sv); Doda 6, Diaby 6.5; Rizzo 5.5 (17' st Adeyemo 6), Assenzio 6 (42' st Cassaro sv), Convitto 6; Cannavò 6.5. A disp.: Callea, Sangiorgio, Biondo, Mazzaruto, Catenicchia, Gallon. All.: Campanella

Arbitro: Gigliotti di Cosenza 5 (Spataro di Rossano e Roperto di Lamezia)

Note: ammoniti Marchetti D. e Marchetti A. dell'Fc; Daniello, Cannavò, Maltese e Ingrassia del Licata. Angoli 7-3. Recupero 0' e 6'. Spettatori 600 circa.

© Riproduzione riservata