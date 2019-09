Calcio dilettantistico messinese, su Rtp al via "Sotto la curva"

Prenderà il via oggi "Sotto la curva", la trasmissione di approfondimento sportivo che andrà in onda ogni mercoledì su Rtp alle 14.30 (replica alle 20 e alle 23), sul canale 17 del digitale terrestre, e poi rilanciato sul sito www.gazzettadelsud.it, sulla pagina facebook ufficiale della Gazzetta del Sud e sui canali social di WeSport, che cura la produzione del format.

Immagini, rubriche e tante sorprese per approfondire i temi del week-end calcistico sui campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione, le Categorie e le sfide delle Giovanili.

Tanti servizi, speciali e curiosi contest per analizzare il calcio dilettantistico di Messina e provincia in tutte le salse. In studio la conduttrice Alberta Raspaolo e il giornalista Davide Billa.

