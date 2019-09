Fc Messina si riscatta: 2-0 a Cittanovese e avanza in Coppa

Costantino e Franceschini cambiano almeno metà della formazione scesa in campo domenica scorsa. Tra i giallorossi non ci sono Aiello, Giuffrida e Correnti che vanno in panchina mentre Carbonaro e Quitadano sono in tribuna perché squalificati. Tra i neroverdi restano fuori Latella, Lavilla, Mazzone, Giaimo e Cataldi. In campo Silenzi che dovrà saltare la prossima gara di campionato per squalifica.

Il caldo è un fattore al “F. Scoglio” quasi deserto, ma le squadre non si risparmiano. Il Fc Messina vuole riscattare l’inatteso capitombolo con il Corigliano e le attenzioni in casa giallorosso sono puntate sulla reazione della squadra. E la reazione che il patron arena auspicava, c’è stata. Maggiore velocità, squadra più libera mentalmente e più autoritaria rispetto agli avversari che nella prima frazione hanno concesso molto. Bevis e Aladje su rigore i marcatori, Carrozza il migliore in campo.

Fc Messina2

Cittanovese0

Marcatori: 19’ pt Bevis′, al 26′’ pt Gomes Aladje (rig)

Fc Messina: Oliva 5,5; Casella 6, Marchetti D 6., Fissore 6, Brunetti 6,5 (40′ s.t. Puleo sv); Miele 6 (27′ s.t. Melillo 6), Marchetti A. 6, Pini 6 (dal 36′ s.t. Santapaola sv); Carrozza 6,5, Aladje 6,5 (43′ s.t. Chiappino), Bevis 6,5 (47′ s.t. Gioria sv). All. Costantino 6

Cittanovese: Spataro 5,5; Cordova 5, Cianci 5,5, Neri 5,5 (1′ s.t. Cardamone); Isabella 5,5 (1′ s.t. Giorgio 5,5), Sessa 6 (dal 26′ s.t. Mazzone sv), Amato 5,5 ( 1′ s.t. Lavilla 5,5), Cuomo 5,5, Paviglianiti 6; Garcia 6 (s.t. 10′ Cataldi 6), Silenzi. All. Franceschini 5,5

Arbitro: Ubaldi di Roma 6,5

Note: Circa 200 spettatori. Ammoniti Marchetti A., Sessa, Cianci, Mazzone. Calci d’angolo 6-5. Recupero 1’ pt′ e 4’ st′.

Messina.

