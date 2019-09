L'Acr Messina spezza l'incantesimo: vince contro il Castrovillari e volta pagina

All'intervallo sembrava il solito cliché: Acr sotto e le urla dei tifosi dagli spalti a cercare di scuotere una squadra incapace di reagire anche contro un Castrovillari che è una buona squadra e nulla più. A Pasquale Rando negli spogliatoi è bastato un quarto d'ora per guardare uno a uno negli occhi i suoi giocatori e rimetterli sulla strada del rilancio. Un discorso di pochi minuti e i cambi in corsa da tecnico hanno ribaltato un match che si era maledettamente messo malissimo.

Rando è stato bravo in corsa. L'ingresso dell'indemoniato Saverino è la mossa che abbatte il Castrovillari: assist e gol del classe 2001 bastano e avanzano per definirlo “the man of the match”. Ma non va messa in secondo piano la mossa Capilli.

