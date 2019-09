Basket, la Zs Group Messina pronta per la nuova stagione: si parte il 6 ottobre

Riparte la stagione anche per la ZS Group Messina che poche ore fa si è presentata al PalaMili. Entusiasmo per la squadra peloritana alla sua quarta partecipazione al campionato di Serie C Silver. Presente lo staff dirigenziale della Basket School Messina al completo, il presidente onorario Antonino Zanghì e l’Assessore allo Sport del Comune di Messina, Giuseppe Scattareggia. Presenti le giocatrici ed il tecnico della Handball Messina, società che insieme alla Basket School ha in gestione il palazzetto di Mili.

Ad aprire gli interventi il presidente Massimo Zanghì, il quale ha portato i saluti della società ed ha sottolineato il buon lavoro svolto in questi anni dalla dirigenza. La vicepresidente Patrizia Samiani ha incentrato il suo intervento sulla vitale importanza del Minibasket, guidato da lei e da Rossana Libro, e del settore giovanile. Un settore giovanile che quest’anno vede il ritorno di coach Zanghì al quale sarà affidata la formazione Under 16, un’attività fondamentale per costruire il futuro del club.

Il GM Bruno Donia ha evidenziato la bontà del gruppo di giocatori e dello staff tecnico, diretto da Pippo Sidoti, che in questa stagione saranno chiamati a migliorare il piazzamento della scorsa stagione. L’Assessore allo Sport del Comune di Messina, Giuseppe Scattareggia, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e del sindaco, assente alla conferenza stampa a causa di una indisposizione. Il coach Francesco Paladina ha chiuso gli interventi ribadendo la sua gratitudine a Pippo Sidoti e alla Società per la riconferma, rimarcando il grande impegno dei ragazzi, l’ottimo lavoro svolto finora e che ci sono tutte le condizioni per poter ottenere degli ottimi risultati.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 ottobre, quando la ZS Group Messina debutterà sul gommato di Gravina.

