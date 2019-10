Acr Messina, tutti credono in Rando: «Ci ha fatto cambiare la mentalità»

L'Acr Messina mette nel mirino il Marsala, prossimo avversario di domenica al “Franco Scoglio” nella sesta giornata di andata del campionato di serie D. Peloritani che hanno fatto un pieno di entusiasmo grazie ai due successi consecutivi sul campo, contro Castrovillari in casa e Marina di Ragusa fuori, e ai tre punti arrivati dal Giudice sportivo in merito al caso-Cannino con l'Acireale.

Il difensore, Gaetano Ungaro, è già concentrato sul match di domenica. «Senza nulla togliere a Cazzarò, mister Rando ha trovato la quadra. È un gran motivatore e da subito ci ha fatto cambiare mentalità. Poi in campo siamo più equilibrati e organizzati e anche sotto il profilo tattico riusciamo a muoverci meglio. Ci sentiamo più sicuri e continuando su questa strada potremo divertirci. La classifica? Per adesso non la guardiamo. Non avrebbe alcun senso. Pensiamo ad affrontare e a vincere una partita alla volta. Poi tireremo le somme».

