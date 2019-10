L'Fc Messina pensa solo a lavorare: Nola può rappresentare un bivio

Se è vero che le cifre sono insindacabili, quelle dell'Fc Messina sono sicuramente impietose, certamente non in linea con le aspettative della società, che non ha mai fatto mistero di puntare a un campionato di vertice. I cinque punti conquistati dopo cinque giornate inchiodano i giallorossi di Massimo Costantino dinanzi a precise responsabilità.

La sfida persa contro il Palermo, seppur immeritatamente, fa aumentare il gap dalla capolista salito a dieci punti. Un divario importante, malgrado la società getti acqua sul fuoco ribadendo il concetto che si è appena alla quinta giornata. Fondamentale, se si vuole abbandonare una posizione che sta diventando per certi versi anche pericolosa (appena un punto sopra dalla zona playout), invertire il trend negativo a cominciare da domenica quando i giallorossi saranno impegnati in casa del Nola che nelle due precedenti gare casalinghe, non ha fatto sconti battendo Marsala e Roccella.

