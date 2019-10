Acr Messina ko nel finale, la Cittanovese mette fine all'imbattibilità di Rando

Amara trasferta per l'Acr Messina e prima sconfitta della gestione Rando. Un gol di Silenzi, in evidente posizione di offside non ravvisata dall'assistente arbitrale, regala nel finale i tre punti alla formazione reggina. Il grande ex Antonio Crucitti aveva realizzato il provvisorio pari dopo l'uno a zero di Garcia. Grande amarezza nel clan peloritano.

TABELLINO

CITTANOVESE-ACR MESSINA 2-1

Marcatori 24’ st Garcia, 27’ st Crucitti, 43’ st Silenzi

Cittanovese (4-4-2): Latella 6,5, Cordova 6,5, Paviglianiti 7, Amato 6 (37’ st Isabella s.v.), Neri 6,5, Cianci 7, Sessa 7, Cuomo 6 (1’ st Giaimo 7), Aloia 5,5 (1’ st Silenzi 7), Tripicchio 7 (37’st Mazzone s.v.), Garcia 6,5. All. Franceschini 7.

Acr Messina: (4-3-3): Avella 6, De Meio 6,5, Fragapane 6 (28’ st Marfella 5,5), Sampietro 5,5, Ungaro 6,5, Bruno 7, Ott Vale 5,5 Buono 5,5 (28’ st Siclari 5,5), Coralli 5,5 (15’ st Esposito 5,5), Crucitti 6,5, Orlando 5,5 (19’ st Saverino 6,5). All. Rando 6.

Arbitro: De Capua di Nola 6

Note Ammoniti Silenzi e Mazzone (C ), Avella (Me). Angoli 3-4. Recupero 1’ pt, 5’ st. Spettatori 500 circa con larga rappresentanza ospite.

© Riproduzione riservata