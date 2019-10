Pari e sorrisi per l'Fc Messina, a Savoia finisce 1-1

Un punto e la certezza di avere le carte in regola per competere per posizioni di rilievo. L’FC Messina pareggia contro il Savoia e spera che questo segni la svolta della stagione, finora altalenante. Bevis firma il vantaggio, pari campano di Scalzone. Prima dell'intervallo clamorosa traversa di Carbonaro e a tempo scaduto Aladje di testa sfiora il bersaglio da tre punti.

IL TABELLINO

SAVOIA: Coppola 6; Dionisi 6, Guastamacchia 6, Poziello 6; Cavucci 5.5, Gatto 6, Osuji 5.5 (20’ st Giunta 6), Tascone 5 (20’ st Mancini 6), Rondinella sv (19’ st Paudice 5.5); Cerone 5.5 (42’ st Romano sv), Scalzone 6.5. All.: Parlato 6.

FC MESSINA: Aiello 6; Casella 5.5 843’ st Miele), Marchetti 6, Fissore 6, Brunetti 6; Bevis 7 (42’ st Quintadamo sv), Giuffrida 6, Correnti 6; Coria 6, Melillo 6.5 (32’ st Gomes 6); Carbonaro 5.5. All.: Costantino 6.

ARBITRO: Lovison di Padova 6.

MARCATORI: 17’ pt Bevis (M), 35’ pt Scalzone (S).

NOTE: Spettatori 1.200 circa. Ammoniti: Dionisi (S), Carbonaro (M), Cerone (S), Giunta (S), Giuffrida (M), Romano (S). Angoli 4-2 per il Savoia. Rec.: 3’ pt; 8’ st.

